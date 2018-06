BENUTZERERLEBNIS WAS HAT SICH GEÄNDERT?

– Du kannst jetzt einfach loslaufen und sicher sein, dass dein GPS-Signal deine Strecke korrekt aufzeichnet. Außerdem hast du auf dem optimierten Laufbildschirm beim Laufen den vollen Überblick über wichtige Messwerte. Um zwischen Distanz, Zeit, Tempo und Puls zu wechseln, musst du nur einmal auf den Bildschirm tippen. So gelangst du automatisch zum nächsten Messwert.

– Die gelaufene Gesamtstrecke wird nun direkt oben im Aktivitätsverlauf angezeigt. Du kannst dich darauf verlassen: Deine Kilometer sind bei uns in sicheren Händen. WARUM WURDE DAS DESIGN DER APP GEÄNDERT? – Wir wollten, dass alles, was für Läufer wirklich wichtig ist, ganz leicht zu finden ist. Deshalb haben wir auf dem Weg zwischen dir und dem Startknopf einige Hindernisse aus dem Weg geräumt. Du kannst einfach loslegen! – Wir wollten die Benutzererfahrung auf allen Nike+ Apps einheitlicher gestalten und haben einige neue Funktionen eingeführt. Dazu gehören der Feed, der Posteingang und der Bereich für den Club. Diese sind jetzt über jede App erreichbar: die Nike+ Run Club App, die Nike+ Training Club App und die Nike+ App. WO FINDE ICH MEIN TRAININGSPROGRAMM? – Deinen Nike+ Coach-Plan findest du direkt auf der Startseite deiner App. Tippe einfach auf "My Coach", um herauszufinden, was heute an der Reihe ist. WAS IST DER CLUB? – Die Registerkarte Club in unseren Apps ist der beste Ort, um zu sehen, was es bei deinen Freunden und in der globalen Nike+ Run Club Community Neues gibt. Hier findest du das Leaderboard deiner Freunde. Außerdem kannst du dich mit anderen Nike+ Benutzern auf Live-Veranstaltungen verbinden und über #Hashtags an Community-Challenges teilnehmen. Im Suchbereich findest du neue Gruppen oder Challenges. WAS IST AUS MEINEN SCHUH-TAGS GEWORDEN? – Wir haben die Erfassung und Speicherung deiner mit deinen Schuhen gelaufenen Kilometer grundlegend überarbeitet. Unter anderem gibt es jetzt eine neue Schuhbibliothek, in der du deine Schuhe auswählen kannst. Leider kannst du die Kilometer deiner alten Schuhe nicht in die neue App übernehmen.