FEHLERBEHEBUNG

WAS SOLL ICH TUN, WENN DAS CONNECTED TRIKOT-ERLEBNIS NICHT DEM TRIKOT ENTSPRICHT, DAS ICH TRAGE?

· Tap your jersey again. If the Nike NBA Connected Jersey experience that comes up does not match your player or your team for that jersey, go to Settings > Hilfe und tippe auf die große "Kontakt"-Schaltfläche, damit du mit einem Mitarbeiter von Nike sprechen kannst.

· The representative will ask you questions about your jersey, so please have it on hand when you call. You will also be asked to read the Jersey ID and Style Code numbers found in the Settings > Profileinstellungen.

WAS PASSIERT, WENN SICH MEIN SPIELER FÜR DEN REST DER SAISON VERLETZT?

· Sollte sich dein Spieler verletzen, hast du auch dann vollen Zugriff auf die Inhalte seines Teams, wenn er nicht spielt.

WAS SOLL ICH TUN, WENN MEIN SMARTPHONE DAS NIKECONNECT TAG NICHT AUSLESEN KANN?

· Wenn dein Smartphone das NikeConnect-NFC-Tag nicht ohne Probleme auslesen kann:

· Stelle sicher, dass dein Smartphone kompatibel ist (siehe Informationen zur Kompatibilität).

· Stelle sicher, dass NikeConnect geöffnet ist und im Vordergrund ausgeführt wird.

· Probiere unbedingt, verschiedene Bereiche deines Smartphones an das NikeConnect-Logo auf dem Jock-Tag des Trikots zu halten (siehe Informationen zur NFC-Antenne).

· Stelle sicher, dass keine Materialien oder elektronischen Objekte die kabellose Datenübertragung stören.

· Once you’ve tried all of these steps, go to Settings > Hilfe und tippe auf die große "Kontakt"-Schaltfläche, damit du mit einem Mitarbeiter von Nike sprechen kannst.

WAS PASSIERT, WENN MEIN SPIELER DAS TEAM WECHSELT?

· Wenn dein Spieler das Team wechselt, hast du weiterhin Zugriff auf alle Inhalte des Teams, dessen Trikot du besitzt.

· Wenn du etwas über die neuesten Highlights und Angebote deines Lieblingsspielers erfahren möchtest, der jetzt das Team gewechselt hat, musst du das Trikot seines neuen Teams erwerben.

ICH HABE MEHRERE CONNECTED TRIKOTS. WIE KANN ICH MIR DIE EINZELNEN INFORMATIONEN ANZEIGEN LASSEN?

· Das Nike NBA Connected Trikot-Erlebnis ist persönlich auf jeden Spieler und jedes Team zugeschnitten. Wenn du mehr als ein Trikot besitzt, musst du einfach nur bei dem Trikot einchecken, auf dessen Inhalte du zugreifen möchtest.

